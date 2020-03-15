«Зима близко»: Влад Топалов призвал запасаться питанием, одеялами и лекарствами

15.03.2020, 17:07, Разное

Популярный исполнитель Влад Топалов призвал подписчиков в Instagram запастись едой, теплыми вещами и лекарствами. По мнению музыканта, настоящая зима вновь вернулась.

Певец поделился совместной фотографией с женой Региной Тодоренко. На снимке супруги закутаны в теплое одеяло и прижимаются друг к другу. В подписи к публикации Топалов отметил, что зима вновь пришла к ним, поэтому советует поклонникам запастись едой, одеялами и лекарствами. Кроме того, можно остаться дома вместе с любимыми и смотреть фильмы. В заключении исполнитель пожелал интернет-пользователям здоровья и хорошего настроения.

Поклонники за считанные часы поставили публикации более 20 тысяч лайков. В комментариях юзеры отметили, что рядом с женой певец буквально «светится от счастья», также они пожелали паре оставаться такой же радостной и позитивной, как на фотографии.