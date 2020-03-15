 

В Украине севшая за руль без прав спортсменка сбила насмерть беременную женщину

15.03.2020, 17:07, Разное

В пятницу, 13 марта, в городе Николаев (Украина) севшая без прав за руль спортсменка на пешеходном переходе сбила беременную женщину. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда медиков.
По имеющейся информации, подозреваемая в совершении ДТП является чемпионом страны среди юниоров по прыжкам в высоту. Момент аварии и гибели 32-летней женщины, которая, как оказалось, была на седьмом месяце беременности, попал на видеорегистратор двигавшегося по полосе встречного движения автомобиля. 25-летняя спортсменка рассказала, что Mitsubishi Pajero принадлежит её молодому человеку, а у самой чемпионки водительских прав никогда не было.

По факту гибели человека открыто уголовное производство. В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит от 3-х до 8 лет лишения свободы по ч.2 ст.286 УК Украины.



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