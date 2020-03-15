 

Apple проведет WWDC 2020 летом

15.03.2020, 17:07, Разное

Компания Apple примет участие в WWDC, которая пройдет летом 2020 года. Точная дата мероприятия пока не была выбрана из-за эпидемии коронавируса, ставшей причиной переноса множества выставок.
Представители компании не исключили, что WWDC пройдет в режиме онлайн. В рамках мероприятия представят новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Также корпорация выпустит несколько программ в бета-вариациях для разработчиков.

Вице-президент Apple Фил Шиллер заявил, что формат мероприятия может поменяться, но его детали можно будет обнародовать только через несколько месяцев. Изначально планировалось организовать масштабную конференцию с участием 5 тысяч человек в Сан-Хосе. Митап оказался под угрозой из-за эпидемии COVID-19.

Разработчик программного обеспечения Apple Крейг Федериги также отметил, что мероприятие сохранит масштабы, так как компания готова представить множество принципиально новых решений. Главной премьерой онлайн-презентации должна стать iOS 14, адаптированная под устройства следующего поколения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Мнение: Русские – это жизнь

07.02 / «Он разрушил мою жизнь»: Любовь Успенская хочет развестись с супругом Александром Плаксиным

04.03 / Путин подпишет закон о поправках в Конституцию в день присоединения Крыма

24.01 / Мнение: Было ваше, стало наше

10.02 / Штаты США и конкуренция Китая

14.02 / В погоне за “сенсацией” или выгоды ради?

27.12 / Сергей Нетиевский рассказал, как ему удалось без таблеток поправить здоровье и похудеть на 16 кг

27.12 / ✔️ Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт! (Видео)

07.01 / Эшли Тисдейл о худшем поцелуе за всю карьеру: «Страннее всего это было делать с Заком Эфроном»

07.02 / Мнение: Левое феминистское безумие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика