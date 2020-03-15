Apple проведет WWDC 2020 летом

15.03.2020, 17:07, Разное

Компания Apple примет участие в WWDC, которая пройдет летом 2020 года. Точная дата мероприятия пока не была выбрана из-за эпидемии коронавируса, ставшей причиной переноса множества выставок.

Представители компании не исключили, что WWDC пройдет в режиме онлайн. В рамках мероприятия представят новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Также корпорация выпустит несколько программ в бета-вариациях для разработчиков.

Вице-президент Apple Фил Шиллер заявил, что формат мероприятия может поменяться, но его детали можно будет обнародовать только через несколько месяцев. Изначально планировалось организовать масштабную конференцию с участием 5 тысяч человек в Сан-Хосе. Митап оказался под угрозой из-за эпидемии COVID-19.

Разработчик программного обеспечения Apple Крейг Федериги также отметил, что мероприятие сохранит масштабы, так как компания готова представить множество принципиально новых решений. Главной премьерой онлайн-презентации должна стать iOS 14, адаптированная под устройства следующего поколения.