Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

15.03.2020, 16:57, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

По информации британского издания Sun, королевскую чету перевезли из официальной резиденции в Лондоне в Виндзорский замок, передает РИА «Новости».

Отмечается, если число зараженных коронавирусом в Великобритании будет расти, Елизавету II и ее супруга могут разместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Издание уточняет, что решение о переезде приняли из-за большого числа посетителей в Букингемском дворце.

«Осталось всего несколько недель до ее 94-летия, и ее советники считают, что лучше всего уберечь ее от опасности», – отметил источник The Sun.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

По данным ВОЗ, к полудню субботы число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек, общее число заразившихся в мире превысило 142 тыс. человек.