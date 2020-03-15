Ученые в Канаде обнаружили возбудителя коронавирусной инфекции

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15.03.2020, 16:44, Новости дня

Команда ученых из Университета Торонто (Канада) обнаружила возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 12 марта сообщил сайт исследовательского института Sunnybrook.

В лаборатории из двух клинических образцов микробиологи смогли культивировать коронавирус, что позволило выделить агент, ответственный за продолжающуюся эпидемию инфекции COVID-19.

Выделенный агент поможет исследователям разработать более качественные диагностические тесты, методы лечения и вакцину, а также лучше понять биологию и эволюцию SARS-CoV-2, сказано в публикации.

Канадские ученые пообещали поделиться результатами работы с коллегами по всему миру.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

Вакцины от COVID-19 пока нет.



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