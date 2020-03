Чемпионский бой Ломаченко могут перенести из-за коронавируса

15.03.2020, 16:14, Новости дня

Бой украинского боксера Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса могут перенести из-за коронавируса SARS-CoV-2, об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер на странице в Twitter, цитируя промоутера Боба Арума.

“Арена Madison Square Garden готова дать гарантии [безопасности], чтобы провести этот бой. Но если не будет зрителей, это предложение неактуально. Мы ничего не можем сделать, кроме как пойти к боксерам и объяснить ситуацию”, – сказал Арум.

Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders is one of many fights in jeopardy of being delayed due to the #COVID * 19 pandemic.

Another: [email protected] and I report on the contingencies being put together across boxing to salvage the schedulehttps://t.co/aDpd6PSsAL pic.twitter.com/YLcY5eSIBu

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 14, 2020

Бой Ломаченко и Лопеса должен пройти 30 мая на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Лопес начал профессиональную карьеру в 2016 году, за это время американец провел 15 боев, победив во всех, в том числе 12 раз нокаутом.

Ломаченко выступает на профессиональном ринге с 2013 года, украинец провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.