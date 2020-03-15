 

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 60

15.03.2020, 16:42, Новости дня

Количество заболевших за сутки выросло на 4 человека.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 4 человека. Об этом сообщил оперштаб. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 63 человека.

Из четырех случаев три выявили в Московской области и один — в Тюменской. Новые заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Главная из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ. Кроме того, Мишустин распорядился ввести 14-дневный карантин для людей из “групп риска” по коронавирусу.



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