В правительстве решили распространить режим повышенной готовности на всю Россию

15.03.2020, 16:42, Новости дня

Такая мера обсуждалась совещании у премьер-министра.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в числе прочих мер обсуждалась возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что рассматривалось и множество других сценариев того, как действовать в ситуации пандемии коронавируса. В то же время никаких решений пока не принято. Ожидается, что их утвердят и объявят 16 марта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса.

Режим повышенной готовности ранее объявили Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург и ряд других регионов, например, Пензенская область. В рамках режима повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия, а гражданам, вернувшимся из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса стран, рекомендуется две недели находиться в самоизоляции.

Ранее Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Главная из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ. Кроме того, Мишустин распорядился ввести 14-дневный карантин для людей из “групп риска” по коронавирусу.

По последним данным, в России было подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах.