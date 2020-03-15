Грузия закроет границу с Россией из-за коронавируса

15.03.2020, 16:42, Новости дня

Под ограничение не попадут граждане, которые хотят вернуться в страну своего постоянного проживания.

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

Под ограничение не попадут граждане, которые хотят вернуться в страну своего постоянного проживания. Введенные меры также не распространяются на грузовые перевозки.

“Было принято решение закрыть границу на время, так как, сами знаете, мы [находимся] в условиях форс-мажора из-за вируса. Граждане России из Грузии без проблем смогут вернуться на родину, как и граждане Грузии обратно в республику”, – сообщил спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

14 марта был введен запрет на пересечение третьими лицами границ Грузии с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения COVID-19. Ранее в этот же день премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 15 марта, число зараженных в Грузии достигло 30 человек.

По последним данным, в России было подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах.