В десятках городах России проходят экологические акции

15.03.2020, 16:34, Новости дня

В​ 41 городе России проходят массовые экологические акции. Всероссийский день экологического протеста объявли межрегиональная коалиция “Стоп-Шиес” и экодвижение “Нам здесь жить!”

Крупнейшие акции проходят в Архангельской области и Северодвинске, где местные жители второй год протестуют против строительства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес. В самом Архангельске на митинг вышли больше тысячи человек.

В Татарстане в поселке Осиновское около 800 человек протестуют против строительства мусоросжигательного завода.

Согласованные митинги проходят также в Челябинске, Саратове и Владимире.

Акции проходят и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но из-за вспышки коронавируса мэрия Москвы согласовала шествие только на шестьсот человек на окраине города, в районе Люблино.

Но власти подмосковных городов отказались согласовывать митинги. Вместо этого проводятся одиночные пикеты в нескольких населенных пунктах: Клин, Зеленоград, Солнечногорск и Наро-Фоминск. Также пикетирование состоится в Кировской, Тамбовской, Иркутской, Нижегородской областях и в Новосибирске.

Всего экологические акции проходят в 41 городе России, в большинстве из них – в формате пикетов. Участники выражают солидарность с защитниками Шиеса, где власти лоббируют строительство самого большого в Европе мусорного полигона, выступают за раздельный сбор мусора. Также на многих акциях заявлена местная экологическая повестка.