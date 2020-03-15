 

В США полицейские попросили злоумышленников прекратить преступную деятельность на период эпидемии коронавируса

15.03.2020, 16:31, Новости дня

Управление полиции города Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) обратилось к преступникам с просьбой не совершать правонарушений в период эпидемии коронавируса. Обращение размещено 14 марта на странице управления в Facebook.

Полицейские напомнили, что в городе выявлен случай заражения SARS-CoV-2.

“Управление просит прекратить всю преступную деятельность и противоправное поведение до особого уведомления. Мы ценим ваше сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников. Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к своему обычному преступному поведению”, – сказано в сообщении.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior…

Posted by SLC Police on Laupäev, 14. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли (в США – 41).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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