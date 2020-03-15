 

Украинские боксеры выиграли три боя из четырех в первый день лицензионного турнира к Олимпиаде

15.03.2020, 16:31, Новости дня

Украинские боксеры выиграли три боя из четырех в первый день Европейского лицензионного турнира на Олимпиаду 2020 года, который проходит в Лондоне, пишет официальный сайт Федерации бокса Украины.

Николай Буценко (весовая категория 57 кг) в первом круге досрочно победил представителя Дании Фредерика Йенсена.

Одессит Цотне Рогава (более 91 кг) после трех раундов решением судей победил литовца Алгирдаса Баниулиса.

Украинка Татьяна Коб (51 кг) также решением судей победила представительницу Азербайджана Анахим Агаеву.

Покинула Европейский лицензионный турнир Марина Малеваная (60 кг), которая уступила Эсри Йылдиз из Турции.

Европейский лицензионный турнир проходит в Лондоне с 14-го по 24 марта. Заявку сборной Украины можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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