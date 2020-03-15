Медики рассказали, как правильно промывать нос

15.03.2020, 16:30, Разное

Медики, учитывая распространяющуюся эпидемию коронавируса, рассказали, как следует правильно делать промывание носа. Соблюдение рекомендаций минимизирует риски и позволит избежать заражения.

Вначале необходимо принять позу, склонившись над раковиной, при этом обе ноздри должны смотреть вниз. Голову надо повернуть таким образом, чтобы одна из ноздрей находилась выше второй. Далее нужно открыть рот, так как в ходе выполнения процедуры дыхание будет осуществляться лишь через него. После этого необходимо поместить шприц без иглы в ноздрю и впрыснуть в неё часть раствора, оставив вторую для другой полости. Далее следует промыть и левую ноздрю. В ряде случаев может наблюдаться жжение, при этом следует прекратить промывание и сделать жидкий состав менее концентрированным. При выполнении процедуры раствор должен вытекать из выходного отверстия, расположенного ниже.

После завершения правильного промывания носа необходимо высморкаться, после чего тщательно протереть его салфеткой или полотенцем. Неверное совершение данной процедуры, отмечают медики, может вызвать инфекцию среднего уха из-за попадания промывочной жидкости в носоглотку, что является нарушением.