Готовящиеся к анонсу Powerbeats 4 неожиданно появились в продаже

15.03.2020, 16:30, Разное

Наушники Powerbeats 4, ожидающие анонса следующей неделе, появились в магазине Walmart в Рочестере (штат Нью-Йорк). О новинке Apple, поступившей в продажу до презентации, пояснил один из интернет-пользователей.

Устройство предлагается в трех вариантах расцветки – черной, белой и красной. Стоимость Powerbeats 4 составляет $149 (около 11 000 рублей). Судя по фото, «яблочные» наушники получат обновленный дизайн. На упаковке значится, что одного заряда батареи хватает на 15 часов работы гаджета.

Согласно слухам, Powerbeats 4 базируется на чипе Apple H1, поддерживающем голосовой ассистент Siri. Официальный дебют наушников ожидается через несколько дней.