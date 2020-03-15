 

Оперативно выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом у вернувшихся из Европы россиян

15.03.2020, 16:28, Новости дня

За последние сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось до 63, сообщили в оперативном штабе по заболеванию. Четверо новых инфицированных посещали Европу в последние две недели.

Всего за сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом, передает РИА «Новости». 

Таким образом, в стране «на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии», отметили в штабе. 

Трое новых инфицированных коронавирусом находятся в Московской области, четвертый – в Тюменской области.

Известно, что все заболевшие посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию в последние две недели. 

В настоящее время больных поместили в специальные боксы. Также определены все контактировавшие с заразившимися россиянами. Их поместят под медицинское наблюдение. 

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, также остановлено ж/д сообщение с рядом стран.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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