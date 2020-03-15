 

Вертолет Минобороны Ми-35 случайно выстрелил по жилому дому в Чите

15.03.2020, 16:00, Новости дня

Вертолет Ми-35М Минобороны случайно выпустил 23-миллиметровый авиационный снаряд по жилому дому в Чите, погибших и пострадавших среди жильцов нет.

Один из снарядов произвольно выстрелил при разряжении боекомплекта вертолета. Он пролетел полтора километра, поразив стену многоквартирного дома, информирует телеканал РЕН ТВ. 

Отмечается, что повредилось остекление одного из балконов на третьем этаже и его обшивка.

«Жильцы даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок». <…> Взрыв повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон», – сообщает издание Baza.

Инцидент произошел возле военного аэродрома Черемушки, расположенного в черте города.



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