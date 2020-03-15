Сама нежность: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью Вивьен

15.03.2020, 16:16, Разное

Пока старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло думает о смене пола, ее младшая сестра Вивьен расцветает во всей своей девичьей красе. Свидетельство тому – новые папарационные снимки звездного семейства.

В объективы репортеров Анджелина Джоли и Вивьен попали во время шопинга в Лос-Анджелесе. Правда, повод для этого выдался не самый радостный – так же, как и многие жители Америки, актриса старается не поддаваться панике, вызванной пандемией COVID-19, но на всякий случай запасается самым необходимым. Из продуктового магазина Энджи и Вивьен вышли с сумками, полностью набитыми продуктами. Но внимание папарацци привлекло другое – насколько стильно выглядели мама и дочка.

Несмотря на промозглую погоду, Анджелина и Вивьен выбрали наряды нежных пастельных оттеков. На богемное белоснежное платье с вышивкой и оборками Джоли накинула бежевый тренч. Образ завершили туфли на плоском ходу в тон пальто, черная сумочка через плечо и крупные солнцезащитные очки. Family look Вивьен поддержала джинсами небесно-голубого оттенка, ветровкой с акцентом на талии и удобными серыми эспадрильями. У 11-летней девочки определенно есть свой стиль!

Напомним, в последнее время Анджелина Джоли старается уделять детям повышенное внимание. Недавно двое из ее дочерей – Захара и Шайло – перенесли операции. Последняя сейчас передвигается с помощью костылей.

Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра также ложится под нож для операции на бедре. Девочки знают, что я это пишу, потому что уважаю их частную жизнь, и они разрешили мне этим поделиться. Они понимают, что борьба за выживание и исцеление – это то, чем можно по-настоящему гордиться. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, – это закрыть глаза и глубоко вздохнуть, –

призналась Джоли в колонке The Times.