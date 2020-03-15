Криштиану Роналду переоборудует свои отели в больницы для зараженных коронавирусом

15.03.2020, 16:16, Разное

Криштиану Роналду, который сейчас сам находится на карантине, решил закрыть свои отели в Португалии. Но причина тому вовсе не резкий спад туризма: в стране объявлены чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, поэтому в морских портах не принимают круизные суда, не зарегистрированные в Португалии. Две гостиницы Pestana CR7, одна из которых находится на живописном острове Мадейра – в 300 метрах от пристани для яхт, другая – в историческом центре Лиссабона, по распоряжению футболиста будут переоборудованы в больницы для зараженных COVID-19.

Отель Криштиану Роналду в Лиссабоне

Сообщается, что все расходы Криштиану обещает взять на себя. Роналду будет лично выплачивать зарплату докторам и другим рабочим, чтобы не обременять медицинскую службу страны, а лечение и пребывание в этих четырехзвездочных “больницах” будет бесплатным. Pestana CR7 на Мадейре

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Криштиану Роналду пришлось отменить все свои планы и остаться в Мадейре. У коллеги Криштиану, Даниэля Ругани, был обнаружен коронавирус, из-за чего всем членам “Ювентуса” был предписан двухнедельный карантин, в клубе проводится проверка. Сообщается, что матч Лиги чемпионов против “Лиона”, который должен был состояться 17 марта, также отменен. Все внутренние национальные игры итальянской лиги уже были отменены ранее.

Ранее о ситуации с коронавирусом в Италии рассказывала одна из самых популярных и известных fashion-блогеров мира Кьяра Ферраньи, проживающая в Милане.

Этим сообщением я хотела бы объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам (70% из моих 18,7 миллиона), которые до конца не понимают, насколько тяжела ситуация в Италии: она плохая. У нас более 10 000 случаев заражения, более 600 смертей и более 5000 человек в больницах с плохими условиями. Больницы к этому не готовы, врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей, но если рост числа больных не замедлится, им придется начать принимать пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление,- заявила Кьяра, отметив, что они с мужем – рэпером Федерико Лючией, более известным под псевдонимом Fedez, – начали сбор средств для помощи больницам.