В NASA завершили тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну

15.03.2020, 16:07, Разное

Представители корпорации NASA заявили о завершении процесса тестирования космического корабля Orion, за разработку которого отвечали специалисты Lockheed Martin. Аппарат предназначен для доставки астронавтов, участвующих в миссии Artemis, в космос.

Прежде, чем подтвердить участие корабля в миссии, исследователи провели несколько тестирований, в том числе, связанных с работоспособностью электронных приборов при внешнем электромагнитном воздействии. Исследование проходило в центре NASA имени Джона Гленна (штат Огайо, США). Именно здесь исследователи смогли воспользоваться крупнейшей в мире термальной камерой, а также другим оборудованием, имитирующим условия полёта в космосе. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, исследователи выполнили все задания даже быстрее срока.

«Мы удивлены тем, насколько быстро нам удалось справиться. Вначале предполагалось, что все займет более 2 месяцев, однако аппарат и установки работали прекрасно», – отметила менеджер проекта по тестированию станции Николь Смит. В итоге, специалисты справились за 47 дней. Вскоре космический корабль будет транспортирован в космический центр имени Кеннеди во Флориде.