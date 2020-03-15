 

В Госдуме призвали россиян воспользоваться карантином из-за коронавируса для повышения рождаемости

15.03.2020, 16:07, Разное

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина увидела в карантине из-за пандемии коронавируса положительный аспект. Депутат считает, что россияне могут воспользоваться вынужденной временной изоляцией для улучшения отношений между родственниками и повышения рождаемости.
В современном мире люди редко находят время на личное общение, и это касается не только встреч с друзьями, но и внутрисемейных отношений, говорит представитель Госдумы. Поэтому введение карантина даст возможность многим россиянам больше времени проводить дома с близкими, погрузиться в воспитание детей и дела, которые ранее из-за постоянной занятости были недоступны. Елена Вторыгина в беседе с журналистами интернет-портала «Подъём» отмечает, что изоляция может способствовать и улучшению демографической ситуации в стране, чему лично она будет только рада.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано почти 60 случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019. Власти принимают меры против распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса. В школах столицы ввели свободное посещение, и теперь родители сами решают, отправлять ребёнка в учебное заведение или в целях безопасности оставлять пока дома.



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