Максим Фадеев назвал работу с Наргиз Закировой «своей главной ошибкой»

15.03.2020, 16:07, Разное

Отечественный музыкальный продюсер, автор-исполнитель и композитор Максим Фадеев в одном из недавних интервью прокомментировал конфликт с Наргиз Закировой. Он назвал «своей главной ошибкой» работу с певицей, которую несколько лет продюсировал.

Летом минувшего года Максим Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз Закировой, и тогда певица лишилась возможности исполнять песни, написанные для неё композитором. Позже артистка обвиняла экс-продюсера в организованной на неё травле и в срыве запланированных концертов. В интервью для телеканала НТВ Фадеев констатировал, что считает работу с Закировой своей ошибкой, а её саму назвал «самым большим вруном». По мнению продюсера, его бывшая подопечная очень лицемерна, и если о работе с другими исполнителями, с которыми также не удалось расстаться «мирно», он не сожалеет, то в случае с Наргиз Закировой сотрудничество было явно ошибочным.



Кроме данной исполнительницы, в минувшем году Максим Фадеев расстался и со всеми остальными артистами, работавшими с лейблом MALFA. В дальнейшем продюсер намерен заниматься творчеством одного или двух артистов, чтобы демонстрировать фанатам «более качественный продукт».