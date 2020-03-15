 

Максим Фадеев назвал работу с Наргиз Закировой «своей главной ошибкой»

15.03.2020, 16:07, Разное

Отечественный музыкальный продюсер, автор-исполнитель и композитор Максим Фадеев в одном из недавних интервью прокомментировал конфликт с Наргиз Закировой. Он назвал «своей главной ошибкой» работу с певицей, которую несколько лет продюсировал.
Летом минувшего года Максим Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз Закировой, и тогда певица лишилась возможности исполнять песни, написанные для неё композитором. Позже артистка обвиняла экс-продюсера в организованной на неё травле и в срыве запланированных концертов. В интервью для телеканала НТВ Фадеев констатировал, что считает работу с Закировой своей ошибкой, а её саму назвал «самым большим вруном». По мнению продюсера, его бывшая подопечная очень лицемерна, и если о работе с другими исполнителями, с которыми также не удалось расстаться «мирно», он не сожалеет, то в случае с Наргиз Закировой сотрудничество было явно ошибочным.


Кроме данной исполнительницы, в минувшем году Максим Фадеев расстался и со всеми остальными артистами, работавшими с лейблом MALFA. В дальнейшем продюсер намерен заниматься творчеством одного или двух артистов, чтобы демонстрировать фанатам «более качественный продукт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Личное: Седокова: опять беременна!  

14.01 / Мнение: Оптимизация в цвету

20.02 / Титула самой богатой в мире россиянки сменил владелицу

24.02 / Михаил Мишустин объяснил правила расходования бюджета РФ

07.02 / Онколога из Коми назвали «лучшим доктором» в России

21.01 / Синоптики назвали ситуацию с погодой в России экстремальной

09.01 / Мнение: Абсурдные новости. 9 января 2020 года

02.01 / Зарубежные эксперты назвали 4 сока для улучшения сексуальных способностей

05.02 / Мнение: Встречай столица дорогих гостей

15.03 / В базе FCC появились данные о новом смартфоне среднего уровня LG K51

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика