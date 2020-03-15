 

Фадеев назвал Наргиз «самым главным вруном в мире»

15.03.2020, 15:59, Новости дня

Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает своей самой главной ошибкой решение сотрудничать с певицей Наргиз.

Так он прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы из его продюсерского центра MALFA.

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», – сказал Фадеев в эфире телеканала НТВ.

Новым продюсером Наргиз весной 2020 года стал Виктор Дробыш.

В августе центр Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера.

В октябре стало известно, что зрители раскритиковали выступление Наргиз в Уссурийске, заявив, что во время концерта исполнительница пила виски и ругалась матом.



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