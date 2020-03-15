Ростуризм предложил разрешить туристам менять дату и время поездки

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15.03.2020, 15:59, Новости дня

Ростуризм предложил туроператорам дать возможность российским путешественникам изменять дату и место своей поездки в течение года в связи с распространением коронавируса.

«В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству РФ <…> рассмотреть следующие возможные решения: замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска; перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха), на удобные для туриста даты в течение года, сохранив денежные средства у туроператора», – сообщается на сайте ведомства.

Также в ведомстве напомнили, что россиянам лучше воздержаться от поездок в страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу. В число таких стран входят Китай, Южная Корея, Франция, Италия, Испания и Германия. 

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что продажи туров за рубеж в РФ за последние дни упали на 60%.

Тем временем Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса. 

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. 



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