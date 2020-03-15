На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

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15.03.2020, 15:58, Новости дня

На сайте "Российских железных дорог" создан специальный раздел с информацией о временной отмене или изменении маршрута пассажирских поездов международных маршрутов. Причиной стали введенные некоторыми странами ограничения на транспортное сообщение через их границы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ряде случаев при этом действуют специальные условия перевозки пассажиров. По состоянию на 15:00 воскресенья, 15 марта, на сайте РЖД сообщается об отмене поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Австрией, Германией, Италией, Китаем, КНДР, Латвией, Молдавией, Монголией, Польшей, Украиной, Францией и Чехией.

Сообщается также о специальных условиях для въезда на поездах в Казахстан и Киргизию. Поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Калининград и обратно будут следовать без посадки и высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы. При этом возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме.

В РФ для координации всех действий по борьбе с коронавирусом COVID-19 создан специальный совет при правительстве. В него включили уже действующий оперативный штаб, а также комиссию по устойчивости экономической ситуации в стране. Вошли в состав совета и руководители регионов, а возглавил его премьер-министр Михаил Мишустин. Заседания Координационного совета будут проходить ежедневно.

Накануне Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране. Премьер также попросил россиян минимизировать поездки за рубеж и сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в России.



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