Врачи дали советы по правильному повышению иммунитета детям весной

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15.03.2020, 15:30, Разное

После зимы иммунная система человека становится более уязвимой, а особенно это касается детей. Поэтому весной родители должны принимать меры по повышению иммунитета у малышей, но делать это нужно правильно, прислушиваясь к советам врачей.
В первую очередь специалисты советуют следить за ежедневным рационом ребёнка, вводя в него больше свежих овощей, зелени, фруктов, полезных для работы ЖКТ каш. Также в достаточном количестве дети должны употреблять рыбу и нежирные сорта мяса, а вот сладости и мучные изделия, напротив, желательно свести к минимуму. Врач Константин Белов говорит, что в целях укрепления иммунитета полезны занятия физкультурой, но в случае, если ребёнок не увлекается спортом, его можно заменить обязательными ежедневными прогулками на свежем воздухе. Кроме того, следует соблюдать режим сна, засыпая и просыпаясь примерно в одно и то же время.

Помогают укреплять весной иммунитет ребёнка травяные чаи, однако здесь важно правильно соблюдать дозировку и в случае необходимости консультироваться со специалистами относительно употребления определённого напитка. Врачи рекомендуют пить медовую воду, ягодные морсы, чаи с добавлением веток, листьев или плодов чёрной смородины и малины, напитки с ромашкой, женьшенем, солодкой, эхинацеей, лимонником и липой.



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