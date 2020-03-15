«Женщины могут всего добиться сами»: Сябитова рассказала, почему не выходит замуж

15.03.2020, 15:30, Разное

Телеведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова объяснила подписчикам в Instagram, почему отказывается выходить замуж. По её мнению, настоящие женщины всего добиваются самостоятельно.

Как известно, Сябитова довольно часто делится с интернет-пользователями различными подробностями из личной жизни. На этот раз к посту со своими размышлениями знаменитость добавила снимок, на котором предстала перед поклонниками в красивом татарском национальном костюме. В подписи к публикации телеведущая рассказала, почему не выходит замуж. Телезвезда считает, ей уже не удастся встретить настоящего мужчину. Кроме того, она уверена, женщины способны всего добиться сами: например, зарабатывать хорошие деньги или воспитывать детей.

В комментариях к публикации мнения юзеров разделились: кто-то поддержал Сябитову в её высказывании, другие же не согласились с мнением ведущей, добавив, что настоящего мужчину можно встретить в любом возрасте.