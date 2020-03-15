 

РЖД решили сохранить поезда в Калининград через Литву

15.03.2020, 15:30, Новости дня

Поезда «Российских железных дорог» в Калининград, которые проходят через территорию Литвы, продолжат курсировать после 15 марта, но без остановок на территории республики, сообщают в РЖД.

«Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

Литва до этого ввела ограничения из-за коронавируса.

Отметим, что в воскресенье РЖД приостановили сообщение между с Латвией, Украиной и Молдавией.



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