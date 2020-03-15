 

Meizu 17 на первых живых снимках удивил фронтальной камерой

15.03.2020, 15:30, Разное

Не так давно, представители китайской компании Meizu официально заявили, что постараются выпустить флагманский смартфон Meizu 17 5G уже весной 2020 года. Дебют, уверены эксперты, действительно произойдет в срок, так как в Сети появились свежие изображения девайса во включенном состоянии.
По-видимому, разработчики очень долго думали над тем, как расположить фронтальную камеру, находящуюся в верхней части возле уровня заряда батареи. Соответствующее кольцо вокруг камеры должно показывать, как скоро пользователю необходимо поставить гаджет на зарядку. Аппаратной основой устройства является однокристальная система Snapdragon 865, частота обновления дисплея – 90 Гц.

Помимо этого, в новинке появится быстрая оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0. Поддержка модулей NFC и WiFi 6 также предусмотрена. По словам основателя Meizu Technology Хуана Чжана, Meizu 17 имеет множество инновационных решений.



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