 

В Подмосковье опровергли сообщения о дефиците продуктов из-за коронавируса

15.03.2020, 15:28, Новости дня

В Московской области не предвидится дефицита продовольствия, хотя спрос на товары вырос из-за распространения информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Жители Московской области озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет», – цитирует ТАСС главу министерства Андрея Разина.

По его словам, жители Подмосковья могут спокойно и планово посещать торговые точки. 

В региональном Минсельхозе добавили, что власти внимательно следят за ситуацией на товарных рынках, а также ведут мониторинг цен и запасов товаров.

«Запасы есть, но оперативно пополнять полки не всегда получается», – отметили в ведомстве.

Также власти региона договорились с торговыми сетями о наращивании запасов товаров, которые наиболее востребованы среди покупателей. Кроме того, в ведомстве отметили, что в торговых предприятиях следят за состоянием сотрудников, к работе не допускаются специалисты с температурой и недомоганием.

«Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент», – призвали в министерстве. 

Ранее власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. 

Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / NTD – панды Диндин и Жуи принесли Московскому зоопарку три международных награды

09.03 / В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека

07.02 / Российские ученые разработали маски против вирусов

30.12 / Новый внедорожник Chevrolet Suburban получит комплектацию Z71

03.02 / Герцогиня Сассекская Меган станет наставницей в реалити-шоу – СМИ

15.01 / Путин отметил важность проекта «Россия – страна возможностей»

04.02 / ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции

13.02 / Белоногофф получила спортивное гражданство России

26.02 / НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновникам Службы внешней разведки из-за злоупотреблений при госзакупках

14.02 / В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали “давящей угрозой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика