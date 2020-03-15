Обозреватель заявил о забытом европейцами единстве из-за коронавируса

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15.03.2020, 15:28, Новости дня

Страны Европы все больше закрывают границы и выбирают собственные решения, ситуация с коронавирусом показала слабость идеи глобализации и необходимость возвращения границ, пишет обозреватель le Figaro Иван Риуфоль, отмечая, что в Европе начинают забывать о своем единстве.

«Куда подевался Европейский союз?» – задается вопросом Риуфоль, замечая, что Брюссель, столкнувшись с эпидемией коронавируса, так и не решил вопрос координации средств борьбы с ней, передает RT.

Он заметил, что в ситуации массового вторжения мигрантов из-за действий Турции Евросоюз так же беспомощен. Так же неразборчиво выглядят и ответы Брюсселя на финансовый кризис, пишет Риуфоль. Обозреватель считает, что этот «клуб  технократов и лже-священников» только «способствует незащищенности народов».

Автор указывает, что Евросоюз всегда рассматривал нации как помеху своему господству, а границы как препятствие, которое нужно преодолеть. В итоге прибывающий из Китая вирус «праздно шатается» по Европе, пишет он.

«Нравится это сошедшим с ума по глобализации или нет, но приумножение кризисов – санитарный, миграционный, экономический – многим обязано глобализации и отдалению от местных особенностей», – уверен Риуфоль.

На его взгляд, глупо утверждать, что глобализация не имеет ничего общего с пандемией и что границы не являются защитой от нее. Он напоминает, что Китаю удалось локализовать вирус, приняв решение об ограничениях, а Дональд Трамп закрывает двери США для европейцев на месяц, Израиль вводит карантин для въезжающих в страну, а множество стран Европы восстанавливают контроль на границах. Италия и Франция же, пишет он, оказались охвачены вирусом в столь короткие сроки именно потому, что сочли ненужным вводить ограничения вовремя.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что РФ не нужно учиться у западной модели, которая оказалась из-за коронавируса «запертой на романтических балкончиках».



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