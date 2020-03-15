 

Гидрометцентр объяснил резкое похолодание в Москве

15.03.2020, 15:28, Новости дня

Выпадение снега в Москве связано с острым клином холодных воздушных масс, которые пришли в регион с севера, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снег принесло с севера. Перемещался хорошо выраженный холодный фронт. Очень теплая погода была, семь-девять градусов со знаком плюс, что очень необычно, поэтому когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, то этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум 10 градусов», –цитирует РИА «Новости» руководителя института.

Вильфанд отметил, что всего за два часа очень быстро прошел холодный воздух и следом за ним теплый.

«В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс. Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тыс. метров температура была уже 13 градусов, а на трех километрах было уже 20», – сказал руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что там происходила конденсация водяного пара, который мгновенно превращался в снег и выпадал на землю. 

«Было очень большое различие между температурами воздушных масс. Благодаря этому происходил быстрый подъем теплых воздушных масс по этому клину и их охлаждение», – отметил Вильфанд.

По его словам, в следующие выходные опять произойдет понижение температуры – до шести градусов ниже нуля в ночные часы, передает RT.

При этом он призвал не называть такое похолодание морозом, поскольку «только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям». 

Вильфанд пояснил, что в предыдущие дни температура в столице была выше климатической нормы на 10-12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам холодный март. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

17.02 / МИД прокомментировал ситуацию с приездом Абэ на День Победы

13.01 / Мнения: Массовая культура не может создать эталонного русского

25.02 / Премьер-министр Гончарук: Украина готова трансформировать экономику

20.01 / Зеленскому отказали в праве выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле

17.01 / Вакцинация против ВПЧ действительно снижает риск рака шейки матки

27.02 / “Питтсбург” проиграл “Лос-Анджелесу” в 900-м матче Малкина в НХЛ

02.02 / Пентагон разместит в карантине 1000 американцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса

07.03 / Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»

02.01 / Мнения: Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика