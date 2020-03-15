Гидрометцентр объяснил резкое похолодание в Москве

15.03.2020, 15:28, Новости дня

Выпадение снега в Москве связано с острым клином холодных воздушных масс, которые пришли в регион с севера, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снег принесло с севера. Перемещался хорошо выраженный холодный фронт. Очень теплая погода была, семь-девять градусов со знаком плюс, что очень необычно, поэтому когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, то этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум 10 градусов», –цитирует РИА «Новости» руководителя института.

Вильфанд отметил, что всего за два часа очень быстро прошел холодный воздух и следом за ним теплый.

«В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс. Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тыс. метров температура была уже 13 градусов, а на трех километрах было уже 20», – сказал руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что там происходила конденсация водяного пара, который мгновенно превращался в снег и выпадал на землю.

«Было очень большое различие между температурами воздушных масс. Благодаря этому происходил быстрый подъем теплых воздушных масс по этому клину и их охлаждение», – отметил Вильфанд.

По его словам, в следующие выходные опять произойдет понижение температуры – до шести градусов ниже нуля в ночные часы, передает RT.

При этом он призвал не называть такое похолодание морозом, поскольку «только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям».

Вильфанд пояснил, что в предыдущие дни температура в столице была выше климатической нормы на 10-12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам холодный март.