 

Валерия пожаловалась на приобретение Пригожиным под видом закупки продуктов для карантина «скоропортящейся запрещенки»

15.03.2020, 15:07, Разное

Денис Клявер обнародовал в Instagram-аккаунте снимок из супермаркета, где предстал с несколькими пачками макаронных изделий, но сразу объяснил, у него нет паники. На публикацию отреагировала Валерия, пожаловавшись, что Иосиф Пригожин, «прикрываясь» закупками для карантина, приобрел «скоропортящуюся запрещенку».
Певица добавила, такого огромного количества «вредной пищи», их холодильник «не видел» целый год. На это Клявер, объяснивший в посте свои покупки не паникой, а тем, что в его доме реально закончились макароны, сразу же прокомментировал слова Валерии. Коллега артистки пошутил, мол, теперь у Пригожина – 100-процентное алиби, и «запрещенку» необходимо как можно скорее съесть, чтобы не пропала.


Многие поклонники оценили чувство юмора Клявера, а некоторые отметили, что фото, где он и Роман Емельянов позируют с полными тележками продуктов, наводит панику. Подписчики аккаунта артиста, проживающие в Таллине, рассказали об опустевших полках городских супермаркеров.



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