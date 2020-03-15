Ford Sollers в прошлом году увеличил поставки Ford Transit на 42%

15.03.2020, 15:06, Новости дня

Компания Ford Sollers в прошлом году увеличила экспорт коммерческих автомобилей Ford Transit на 42% по сравнению с минувшим годом.

В свою очередь, в настоящее время осуществляются активные поставки техники также в страны ближнего зарубежья. В компании Ford указали, что не малую долю составляют продажи коммерческих автомобилей в Беларусь. Кроем того, на российском рынке за прошлый год общее количество продаж коммерческой техники Ford Transit увеличилось на 4%, что соответствует 12,58 тысячам сделок.

Благодаря такому результату интерес к технике Ford Transit продолжает оставаться самым высоким на фоне остальных конкурентов. Обновленная модель получила стильный салон и модернизированный кузов, что придает максимальный комфорт для водителя и пассажиров.