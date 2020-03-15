 

Седан Hyundai Elantra 2021 года заметили во время движения

15.03.2020, 15:06, Новости дня

В Сети опубликовали шпионские снимки нового поколения седана  Hyundai Elantra, который тщательно скрывается до презентации.

Ранее представители южнокорейского бренда анонсировали, что дебют Elantra 2021 модельного года состоится уже 17 марта. По снимкам можно увидеть, что кузов седана стал более агрессивным. Разработчики практически не стали применять плотный камуфляж, благодаря чему можно детально рассмотреть усовершенствованную модель. Также стоит отметить, что новый автомобиль обладает привлекательным дизайном салона, где использовали два дисплея и улучшенную центральную контроль.

Вместе с тем презентация седана Elantra состоится в Голливуде, где любой желающий сможет самостоятельно рассмотреть продвинутый автомобиль во всех ракурсах.



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