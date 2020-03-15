Стало известно о госпитализации Яценюка в медицинской маске

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15.03.2020, 14:59, Новости дня

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в киевскую клинику «Борис» в медицинской маске, сообщили украинские СМИ.

По информации «Обозревателя», Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска. Личный автомобиль политика подъехал к черному входу медучреждения. 

Издание уточняет, что Яценюк долго «собирался с силами», чтобы выйти из машины. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

Отмечается, что политику помогли дойти до входной двери, придерживая его под руки. Другие детали о состоянии политика не сообщаются.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса.

До этого на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина. В настоящее время на территории Украины проходят лечение в стационаре два человека, инфицированные новым коронавирусом. 



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