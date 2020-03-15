Одноклубник футболиста сборной РФ заразился коронавирусом

15.03.2020, 14:59, Новости дня

Защитник испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус Covid-2019. Он является одноклубником россиянина Дениса Черышева.

«2020 год начался для меня неудачно. У меня положительный тест на коронавирус», – сообщил Гарай в своем Instagram.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

Гарай – первый футболист в чемпионате Испании, у которого обнаружили коронавирус. Его одноклубником является Денис Черышев, полузащитник сборной России.

В начале февраля Гарай получил травму и выбыл примерно на полгода из-за разрыва крестоообразной связки колена. За «Валенсию» он играет с 2016 года, до этого два сезона выступал за санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по территории всей страны с целью предотвращения распространения коронавируса.