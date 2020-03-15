Экономика: РФ подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

15.03.2020, 14:59, Новости дня

Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как РФ готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?

«Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности – как рублевой, так и валютной», – говорится в сообщении Банка России. Там поясняют, что объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился, а бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть.

«Банк РФ имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация», – подчеркнул регулятор.

Ситуация с финансами в РФ действительно выглядит лучше. Благодаря бюджетному правилу, по которому доходы от нефти выше 40 долларов за баррель уходили в резервы, РФ накопила в Фонде национального благосостояния 10,1 трлн рублей, или 150 млрд долларов. В процентном отношении объем ФНБ увеличился до 9,2% к ВВП. Золотовалютные активы Центробанка составляют рекордные 570 млрд долларов.

«Россия сформировала максимальные с августа 2008 года золотовалютные резервы, бюджет сверстан исходя из гораздо более низкой цены на нефть. Кроме того, банковская система сейчас выглядит более здоровой и не требует столь масштабных вливаний, как это было в конце 2014 года», – отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

«Ситуация с количеством проблемных банков изменилась: за эти шесть лет сотни из них были закрыты и лишены лицензии. Сейчас наблюдается более жесткое регулирование, особенно по нормативам для банков, чтобы поддерживать их устойчивость на рынке», – отмечает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Кроме того, у РФ заметно ниже объем внешних долгов, в первую очередь корпоративных, добавляет он. Так, в 2014 году российские банки, компании и государство совокупно имели валютные займы на сумму около 730 млрд, сегодня – это уже 480 млрд.

У Центробанка есть, по сути, четыре меры сглаживания внешних шоков. Во-первых, есть «подушка» ФНБ, которая автоматически распродается для пополнения бюджета в условиях нефти ниже 40 долларов. Потери бюджета Минфин может восполнять за счет продажи Центробанком валютных средств ФНБ. Когда Urals ниже 42 долларов за баррель или цена Brent ниже 44 долларов за баррель, то бюджет недополучает нефтегазовые доходы. Сейчас цена ниже (34 доллара), однако подсчитано, что накопленных в ФНБ средств хватит на закрытие бюджетных дыр в течение шести лет при текущей цене.

Продажа валюты сдерживает паническую атаку на курс рубля на бирже, поэтому применение этого инструмента в периоды аномальной волатильности рынков – это хороший пример использования ЗВР по назначению, говорит Алексей Кириенко.

«Однако «жечь» резервы постоянно не планируется, они нужны для более долгосрочных и фундаментальных целей, например, для гарантии возврата внешнего долга. Сам факт наличия резервов делает возможным РФ и отечественным компаниям занимать на внешних и внутренних рынках дешево, а рублю не улетать выше 100 единиц за доллар», – говорит Геннадий Салыч.

Также Центробанк автоматически отменяет покупки валюты в рамках бюджетного правила, когда цена Urals падает ниже 42 долларов за баррель. Это уже было сделано.

«На наш взгляд, в случае усиления паники на рынках, приводящей к резкому оттоку нерезидентов из ОФЗ, ЦБ РФ может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка», – не исключает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Центробанк также может увеличить продажу валютной выручки экспортерами. Этот метод использовался во время падения рубля в конце 2014-го и начале 2015 года. Тогда за неделю экспортеры продали более 30 млрд долларов, что успокоило рынок эффективнее, чем повышение ставки, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Наконец, Банк РФ может повысить ставку. С точки зрения регулятора, это, конечно, самое эффективное средство для поддержки рубля и недопущения разгона инфляции. Но это крайняя мера, так как реальной экономике она ничего хорошего не сулит.

Кроме того, инфляция в РФ ниже целевого уровня в 4%, и в мире наблюдается наоборот – снижение ставок. Мировые регуляторы пытаются сдержать панику на рынках и надвигающийся кризис. Они увеличивают суммы кредитов РЕПО (заем денежных средств под залог ценных бумаг) и начинают вливать средства в банковскую систему в надежде потушить назревающий пожар.

Так, Федеральная резервная система в начале недели увеличила кредиты РЕПО, а теперь приняла беспрецедентное решение о вливании свеженапечатанных 1,5 трлн долларов в финансовую систему для успокоения паники на рынках из-за коронавируса. Последний раз ФРС шла на такие меры во время кризиса 2008 года, чтобы спасти банковскую систему от банкротств. Суть в том, что ФРС будет скупать ценные бумаги или другие нематериальные активы за счет эмиссии безналичных денежных средств. Эта эмиссия доллара повлияет на всю мировую экономику, ведь доллар составляет 65-80% от мирового оборота денег.

Спасительные шаги делает также Резервный банк Австралии, Банк Канады, норвежский ЦБ. На следующей неделе состоятся заседания трех регуляторов – ФРС (18 марта), ЦБ Японии (19 марта) и РФ (20 марта). Аналитики ждут снижения ставок от американского регулятора и дополнительных мер поддержки от японского ЦБ.

Но о снижении ставки российским регулятором в ближайшую пятницу уже никто не говорит. Теперь вопрос в другом – ждать ли от ЦБ РФ поднятия ставки, как это было в 2014 году?

Пока Банк РФ проводит упреждающую продажу валюты на рынке, а также объявил о расширении мер поддержки финансовых рынков: аукционы РЕПО «тонкой настройки» на 500 млрд рублей и лимиты валютных свопов на уровне 5 млрд долларов. Механизм РЕПО – это вливание ликвидности на рынок для оживления банковской деятельности.

«Это напоминает то, что сейчас делает ФРС в США: под залог качественных бумаг выдаются короткие займы, и банки могут решать проблемы, связанные с оттоком средств или ухудшением их активов»,

– поясняет Геннадий Салыч.

Также регулятор вводит облегченные меры по резервированию. Это высвобождает у банков средства, которые могут быть направлены на решение операционных задач либо выдачу кредитов, добавляет он.

«Пока российский рынок далек от нормального состояния. Но это следствие глобальной смены настроений у инвесторов, а не проблем в экономике или недостаточной активности ЦБ. Российский регулятор официально не вмешивается в ценообразование курса рубля, размер ставок по займам для Минфина и тем более в ценовое поведение акций. Но его волнует, что все происходящее вызовет всплеск инфляции, а значит, можно будет поставить крест на планах по таргетированию ставки в районе 4%», – отмечает Салыч.

Пока принимаемых мер достаточно, и аналитики не ждут от российского ЦБ повышения ставки на следующей неделе. Но если к 20 марта будет наблюдаться значительное снижение рынков и сильное ослабление рубля, то российский регулятор может все-таки повысить ключевую ставку. Однако это повышение будет не таким резким и значительным, как в декабре 2014 года. Речь может идти о повышении на 0,5-1,5%, считает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Однако Салыч не исключает, что регулятор может прибегнуть и к более резкому росту ставки, а также ограничить доступ к рублевой массе для банков, если ситуация не выпрямится. Впрочем, резко поднимать до 17%, как было в декабре 2014 года, регулятор не будет. По словам собеседника, если рубль будет ниже 70 рублей, а этот уровень часто называют психологически терпимым для регулятора, то повышение ставки не потребуется.

Но если доллар уйдет в зону выше 80 рублей, то ЦБ может превентивно поднять ставку до 10%, если, конечно, РЕПО не поможет. «Это с высокой вероятностью приведет к рецессии в экономике. Но при текущих ценах на нефть кризис и так неизбежен. А так хотя бы не будет скачка инфляции», – говорит Салыч.

Если доллар поднимется выше 90 рублей за единицу, то ставку ожидаемо могут поднять и до 12-14%. «Но это пока маловероятный сценарий. И больше похоже на то, что повышения не потребуется. Будет достаточно отменить запланированное снижение и предупредить о готовности поднять ставку», – оптимистичен Салыч.

Несмотря на внешние шоки, американский экономист банка Goldman Sachs Клеменс Граф считает, что курс рубля вернется к 61 рублю за доллар.

По его прогнозу, нефть будет стоить в районе 30 долларов за баррель в течение полугода, а потом постепенно вернется к 60 долларам за баррель. Поэтому рубль в ближайшие шесть месяцев будет удерживаться в районе 75 за доллар, но в следующие 12 месяцев он укрепится до 68 за доллар, а через два с половиной года – до 61 за доллар.

Однако в РФ в рубль по 61 за доллар считают маловероятным сценарием. «Взгляд Goldman Sachs слишком оптимистичен, однако возвращение в диапазон 65-70 к концу года мы рассматриваем в качестве базового сценария», – говорит Дмитрий Бабин.

«Если нефть стабилизируется на отметке не ниже 50, при этом монетарные власти США и других крупных стран продолжат давить на педаль монетарного смягчения, то в этом случае рублю по силам вернуться к 65 или даже ниже. Если ФРС будет держать ставки аномально низкими, то это может подточить стоимость доллара. Но для рубля критически важно, чтобы РФ и Саудовская Аравия сели за стол переговоров для стабилизации котировок. В любом случае восстановление после такой панической распродажи потребует очень много времени – может быть, даже годы», – говорит Алексей Кириенко.

Впрочем, Геннадий Салыч считает, что доллар за 61 рубль – это вполне реально, если нефть вернется в диапазон 75-80 долларов за баррель. «Нельзя исключать и другие возможные позитивные факторы, например, начало нового цикла роста мировой экономики в 2022 году за счет регионов, которые ранее не были охвачены массовой индустриализацией – Индия, Африка, Ближний Восток. Мир меняется быстро, и на смену Китаю, который сейчас является главным потребителем сырья, могут выдвинуться совсем другие игроки. А РФ исторически сильна именно сырьевой базой», – заключает председатель правления банка «Фридом Финанс».

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