Обозреватель Figaro – коронавирус и мигранты вынуждают европейцев забыть о единстве и вспомнить о границах

15.03.2020, 14:54, Новости дня

Европейский союз оказался неспособен выработать единую политику борьбы с тремя новыми грозящими ему кризисами — эпидемиологическим, миграционным и экономическим, замечает обозреватель le Figaro Иван Риуфоль. Страны Европы всё больше закрывают границы и выбирают собственные решения, подчёркивает автор. На его взгляд, сегодняшняя ситуация ясно продемонстрировала слабость идеи глобализации и необходимость возвращения границ, наций и государственного суверенитета отельных стран.



Reuters

«Куда подевался Европейский союз», — задаётся вопросом обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль, замечая, что Брюссель, столкнувшись с эпидемией коронавируса в конце февраля, так и не решил вопрос координации средств борьбы с ней.

В ситуации массового вторжения мигрантов, поощряемого президентом Турции Эрдоганом, ЕС так же беспомощен. Столь же неразборчиво выглядят и ответы, предлагаемые Брюсселем на надвигающийся финансовый кризис. При этом сторонники союза не устают расхваливать его достоинства, не жалея оскорблений для тех, кто замечает ,что этот «клуб технократов и лже-священников» лишь способствует незащищённости народов, не понимая ничего о близящемся приходе нового миропорядка.

Как замечает автор, ЕС всегда рассматривал нации как помеху своему господству, а границы как препятствие, которое необходимо преодолеть. В результате прибывающий из Китая без помех вирус Covid-19 «праздно шатается» в продвигаемом Джорджем Соросом «Открытом общества так называемые «беженцы» готовы перейти в наступление, чтобы присоединиться к нему.

«Нравится это сошедшим с ума по глобализации или нет, но приумножение кризисов — санитарный, миграционный, экономический — многим обязано глобализации и отдалению от местных особенностей», — уверен Риуфоль.

В понедельник Эммануэль Макрон призвал лидеров ЕС «принять срочные меры для координации усилий в области здравоохранения, научных исследований и экономических мер реагирования». При этом, как подчёркивает автор, политика борьбы с эпидемией во Франции не имеет ничего общего с итальянской стратегией, где правительство приказало 60 миллионам жителей оставаться дома до 3 апреля. Французские власти, напротив, до недавнего времени полагали, что смогут максимально ограничить эпидемию, делая ставку на надёжность медицинских структур.

Сочетание нескольких угроз требует конкретных мер защиты, отвечающих реалиям каждой страны, убеждён Риуфоль. На его взгляд, глупо утверждать, что глобализация не имеет ничего общего с пандемией и что границы не являются защитой от неё. Как напоминает автор, Китаю удалось локализовать вирус, приняв решение об ограничениях, Дональд Трамп закрывает двери США для европейцев на месяц, Израиль вводит карантин для граждан стран повышенного риска, а множество стран Европы восстанавливают контроль на границах. Как замечает автор, Италия и Франция оказались охвачены вирусом в столь короткие сроки именно потому, что сочли ненужным вводить ограничения вовремя.

Главным достоинством нового вируса обозреватель считает его способность выявить «заражённость слабых духом идеологией глобализации». Последнюю автор считает более опасной, чем смертоносную эпидемию, продолжительность которой обещает быть ограниченной.

Культ индивидуализма и прав человека заставляет приверженцев глобализации не проводить различий между культурами и цивилизациями, подчёркивает Риуфоль. Европу эта идеология заставляет не видеть опасности наступления исламизма за «трогательными жалобами обездоленных» и соглашаться с требованиями «шантажиста» Эрдогана, угрожающего вторгнуться в Старый свет с ордами беженцев.

Ещё одним предупреждением об опасностях чрезмерного влияния финансового сектора в глобализованной экономике стал обвал фондовых рынков в понедельник. Всё, что для этого потребовалось — паника из-за коронавируса в добавление к воне нефтяных цен между Россией и Саудовской Аравией. Торговая политика, когда-то толкнувшая французские компании перенести производство в Китай и другие более дешёвые страны обернулась катастрофой.

Сегодня капитализм, ставящий прибыль выше человеческих и социальных обязательств, уже не может считаться образцом, убеждён автор статьи. По его мнению, помимо наций и границ своё законное место призван занять и государственный суверенитет, который позволит странам самим распоряжаться собственными средствами.

Однако эти великие потрясения, союзниками которых стали беспорядки, несправедливость и насилие, порождённые «сбившейся с пути» системой, ещё предстоит завершить, напоминает журналист. «Прогрессизм планетарного масштаба», олицетворением которого стал макронизм, породил хрупкие, конфликтующие и погрязшие в долгах общества, где герои больше не в чести, а ищущие мести меньшинства предстают в образе жертв.

Муниципальные выборы во Франции стали своевременным напоминанием о том, что перед лицом «безумного глобализма» необходимо вновь обратиться к корням, близости и солидарности на местном уровне, считает обозреватель. В этом смысле было бы жаль, если бы коронавирус отговорил избирателей от голосования, заключает Риуфоль.