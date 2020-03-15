В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

15.03.2020, 14:36, Разное

Вирусологи в Нидерландах совершили важное открытие. Они нашли антитело, которое сможет оказать помощь в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ученые из Нидерландов смогли выявить антитело, способное помочь в борьбе с COVID-19. Эксперты называют открытие обнадеживающим, но ложные надежды стараются не давать. Специалисты считают, что этот способ лечения могут разработать быстрее, нежели вакцину, но он будет дорогим.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения огласила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. В мире заразились сотни тысяч людей, зафиксировано много смертей, но большая часть инфицированных успешно выздоравливает.