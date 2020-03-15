 

Концерт Агутина в Crocus City Hall прервали из-за плохого самочувствия барабанщика

15.03.2020, 14:36, Разное

Вчера, 14 марта, отечественный эстрадный исполнитель и композитор Леонид Агутина дал большой концерт в столичном Crocus City Hall. Однако ожидаемое фанатами мероприятие пришлось прервать из-за плохого самочувствия барабанщика из группы, работающей с музыкантом.
В ходе концерта в Crocus City Hall в какой-то момент на сцене резко погас свет и зрители в зале вначале недоумевали по поводу происходящего. Немногим позже Леонид Агутин обратился к поклонникам и объяснил, что выступление вынужденно прервали, так как у барабанщика Алексея Кравцова внезапно ухудшилось состояние здоровья, и ему потребовалась медицинская помощь. Музыкант также констатировал, что подобные ситуации с ним ранее никогда не случались, а потому сначала он растерялся и не сообразил, как нужно реагировать.

Впоследствии концерт продолжился, но уже с другой группой, выступавшей с Леонидом Агутиным до инцидента. К финалу выступления на сцену вернулся и «виновник перерыва», которому своевременно оказали помощь, после чего он решил присоединиться к коллективу.



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