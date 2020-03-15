 

Не из Италии: стало известно, сколько человек заразились коронавирусом на территории России

15.03.2020, 14:34, Новости дня

Всего в стране зафиксировано 59 случаев заболевания.

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России, а не в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию. Все госпитализированы в инфекционные боксы.

Всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Климкин заявил о плане «ползучей капитуляции Европы» перед Россией

15.01 / Путин заявил о невозможности иностранного гражданства у губернаторов и министров

14.02 / Норвежка Марте Ройселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

02.02 / Тимошенко выставила партию Зеленского «на продажу»

03.02 / Раввин поддержал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции

13.01 / Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области

21.02 / Названы три причины аномально теплой зимы в России

13.02 / Москва опровергла заявления Варшавы о плане встречи глав МИД РФ и Польши

24.02 / США поздравили Эстонию с Днем независимости

16.01 / Рухани пригрозил европейским военным на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика