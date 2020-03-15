Не из Италии: стало известно, сколько человек заразились коронавирусом на территории России

15.03.2020, 14:34, Новости дня

Всего в стране зафиксировано 59 случаев заболевания.

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России, а не в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию. Все госпитализированы в инфекционные боксы.

Всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились.