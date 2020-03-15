Жена премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

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15.03.2020, 14:34, Новости дня

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом.

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом.

Накануне в мадридском дворце Монклоа у близких к премьеру людей взяли анализы. У 45-летней жены политика они дали положительный результат.

Отмечается, что испанский премьер и его супруга чувствуют себя хорошо. Они оба находятся во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Ранее 15 марта власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры вводятся на 15 дней. Выйти из дома можно будет для того, чтобы купить продукты или лекарства, посетить больницу или работу, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в Испании также закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения.

По последним данным, в Испании зафиксировано 6315 случаев заражения коронавирусом. Из них 191 пациент умер, еще 517 — излечились. Всего в мире на данный момент более 155 тысяч заразившихся.

Всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились.



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