Ядвига Поплавская рассказала, что последние концерты Александра Тихановича проводились ради заработка на лекарства

15.03.2020, 14:30, Разное

Музыкант Александр Тиханович ушел из жизни два года назад. Его супруга Ядвига Поплавская вспоминает о нем различные факты и на этот раз рассказала, что он проводил последние концерты ради того, чтобы зарабатывать на лекарства.

Александр Тиханович и Ядвига Поплавская прожили вместе 42 года, в 2017 году артист умер, но супруге до сих пор тяжело переживать боль утраты. Она вспоминает мужа и сокрушается, что в жизни мало говорила ему о своих чувствах. Семья была всегда в месте в жизненных радостях и невзгодах, поэтому Ядвига Поплавская посвятила супругу всю свою жизнь.

Познакомились они, когда музыкант пришел в ВИА «Верасы», где трудилась Ядвига Поплавская. Между молодыми людьми возникли романтические отношения, и вскоре они поженились. Через 13 лет из ансамбля ушли, и в семье началась черная полоса. Александр Тиханович переживал уход тяжело и получил алкогольную и наркотическую зависимости.

Напомним, что в 2010 году у артиста диагностировали тяжелую аутоиммунную болезнь легких. С таким диагнозом в среднем живут 4 года, но музыкант прожил 7 лет. Он скрывал свое заболевание и ездил на гастроли. В 2016 артист был на курсах терапии в Германии, и как только вышел из больницы, сразу вернулся на сцену. Последние концерты знаменитость давал только ради того, чтобы приобрести лекарства. После выступления в 2017 году Александру Тихановичу стало плохо, дышать он мог только с помощью кислородной маски, а через 15 дней скончался.

Ядвига Поплавская смириться с кончиной мужа не может до сих пор. Вдова информирует покойному супругу письма, посвящает стихи, считает, что он есть всюду. Вокалистка вспоминает, у нее был период, когда хотелось оказаться рядом с ним.