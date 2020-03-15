Эксперты перечислили 5 признаков плохого смартфона

15.03.2020, 14:30, Разное

Как известно, стремительное развитие индустрии смартфонов приводит к тому, что некоторые девайсы уже на следующий год после дебюта являются устаревшими. К примеру, OnePlus 6, считавшийся 2 года назад сбалансированным устройством, теперь критикуют за архаичный дизайн. Эксперты решили перечислить функции и технологии, по которым сейчас стоит отсеивать мобильные аппараты.

Во-первых – это разъем microUSB: ранее он встречался даже в девайсах стоимостью в 25 000 рублей, но сейчас его можно редко увидеть даже в бюджетных смартфонах. Например, в Redmi 8A за 8000 рублей его уже нет. Для пользователей iPhone альтернативой послужит Lightning. Во-вторых, девайсы со слабым аккумулятором также выходят из моды, так как производители стремятся оснастить свои флагманы и более дешевые модели ёмкими батареями. Третьим фактором является «подбородок», или проще говоря нижняя грань рамки. Данная особенность впервые появилась в iPhone X, а вскоре была скопирована Android-смартфонами. Сейчас же широкая рамка выглядит не очень органично.

Следом идут недостатки дисплеев TFT, которые проиграли борьбу более популярным IPS-экранам. Эксперты критикуют TFT-экраны за низкую цветопередачу и слабый угол обзора. В заключении стоит выделить и такой фактор, как сканер отпечатка пальца на задней панели: подобное решение сейчас применяется только в бюджетных гаджетах, но количество таких моделей будет постепенно падать, уверяют эксперты.