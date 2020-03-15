В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

15.03.2020, 14:30, Разное

В Москве обнаружено тело снайпера, который работал в ФСО в президентской охране. По предварительным данным, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение.

Тело мужчины нашел его знакомый, который пришел к нему, так как тот долгое время не отвечал на звонки. Дверь в доме снайпера ФСО была закрыта изнутри, ввиду чего его товарищу пришлось пробираться в помещение через окно. Тело находилось на полу на кухне. Мужчина сразу вызвал на место медиков и правоохранителей, но к моменту их приезда снайпер был уже мертв.

Рядом с телом умершего был обнаружен пистолет. В настоящее время полиция проводит предварительную проверку по факту инцидента. Не исключается версия убийства.

Погибший житель служил в Федеральной службе охраны. Воинская часть отвечает за безопасность президента России.