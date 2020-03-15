 

Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане

15.03.2020, 14:28, Новости дня

Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.

Как сообщило агентство AFP, все аудиенции папы римского Франциска и его проповеди до 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляций, передает ТАСС. 

«В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на международном уровне все богослужения на Страстной неделе пройдут без физического присутствия верующих», – отметили в ватиканской префектуре.

Страстная неделя у католиков в 2020 году продлится с 5 по 11 апреля.

Ранее папа римский впервые в истории провел аудиенцию по видеотрансляции, а также воскресную проповедь.

Напомним, тест папы римского на коронавирус дал отрицательный результат. Тем временем ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии. Там вирус диагностирован у 17 тыс. 760 человек, также более тысячи случаев летального исхода. 



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