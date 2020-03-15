Опубликована петиция с призывом взять танцора из клипа Little Big на «Евровидение»

15.03.2020, 14:28, Новости дня

Россияне призвали группу Little Big взять с собой на песенный конкурс «Евровидение» Дмитрия Красилова (Пухляша), снявшегося в клипе на песню Uno.

В сети появилась соответствующая петиция на платформе Change.org.

Петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020» была создана 13 марта. В настоящий момент ее подписали более 722 человек.

«Мы считаем, что выступление группы Little big будет «не таким» без участия Дмитрия Красилова в качестве танцора», – пишет автор петиции Павел Михайлов.

По его словам, Пухляш является изюминкой клипа и он нашел признание среди зрителей.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.