В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

15.03.2020, 14:21, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля.

Согласно указу президента в стране на этот период закроются все торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, галереи, будут отменены все культурно-массовые, спортивные и памятные мероприятия.

Указ также временно ограничивает въезд на территорию Казахстана, запрет не распространяется на дипломатов или людей со специальным приглашением от МИД.

Согласно указу в стране также вводится карантин. Президент постановил провести санитарно-противоэпидемические мероприятия, для них привлекут сотрудников Министерства обороны Казахстана.

Согласно данным Всемирной организации здоровья, c начала пандемии коронавируса COVID-19 в Казахстане выявили восемь случаев заражения – ни один из них не был летальным.

Ранее президент Кыргызстана ограничил в стране работу школ и вузов с 16 марта. А в Узбекистане 15 марта был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Всего в мире заболевание выявили более чем у 157 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибли свыше 5,5 тысяч человек, в то же время почти 76 тысяч из общего числа зараженных смогли излечиться. Правительства по всему миру вводят в странах чрезвычайные положения, закрывают границы и вводят временные ограничения на перемещения и работу общественных мест.