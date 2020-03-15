Участники пикета у здания ФСБ рассказали об избиении в полиции

15.03.2020, 14:21, Новости дня

Активиста и участница пикета против политических репрессий возле отделения ФСБ в Москве Вера Олейникова рассказала о том, что ее избили сотрудники полиции в отделении Китай-город. В своем телеграм-канале активистка опубликовала фото и видео со следами ушибов и ссадин.

Позже активисту госпитализировали с ушибом головы и поставили капельницу. На момент публикации новости Олейникова остается в больнице.

Еще один участник пикетов Василий Сидоров также заявил об избиении в этом же отделении полиции. И Сидорова, и Олейникову отпустили без составления протоколов о задержании. Еще один активист 17-летний глава профсоюза школьников “Ученик” Леонид Шайдуров попал в больницу с подозрением на перелом руки.

Всего в акции против политических репрессий напротив здания ФСБ 14 марта на Лубянке с применением силы задержали около 50 человек. Среди задержанных — известный 78-летний правозащитник Лев Пономарев, его доставили в больницу из отделения по подозрению на сотрясение мозга, которое он получил, когда на него напал сотрудник полиции.

Днем 15 марта всех задержанных участников пикетов, кроме двоих, отпустили. Как сообщает “Медиазона”, общественную защитницу Ирину Яценко и Евгения Аюрзанаева оставили в ОВД до судебного заседания, которое должно пройти 16 марта. На обоих составили протоколы о нарушении правил проведения акций и неповиновении сотруднику полиции.

Решение выйти на одиночные пикеты на Лубянку было принято после того, как мэрия Москвы отказалась согласовать митинги и шествия в центре города. Движение Rupression, участвовавшее в организации акции, выдвинуло в качестве главного лозунга “Обнулите сроки политзекам”.

Активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой “Коммерсантъ” назвала протест возле Лубянки “отсылкой к акции 1989 года”. Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью.