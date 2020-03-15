 

В Харькове взорвали банкомат, сумма ущерба уточняется

15.03.2020, 14:18, Новости дня

В ночь на 15 марта неизвестные подорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилого многоэтажного дома по Салтовскому шоссе в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Информация о взрыве поступила около 3.00.

“В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается”, – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, рассказали в полиции.

На фото с места происшествия видно, что банкомат принадлежит “ПриватБанку”.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В декабре 2019-го – январе 2020 года злоумышленники трижды подрывали банкоматы в Харькове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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